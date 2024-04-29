Galatasaray'ın süperstarı Dries Mertens, ilerleyen yaşına rağmen, performansından ödün vermeden bu sezon inanılmaz bir futbol ortaya koyuyor.

NAPOLI'DE BİLE YAPAMADI

Belçikalı, çıktığı 47 karşılaşmada 8 gol ve 15 asistlik katkı yaptı. 36 yaşındaki oyuncu, böylesine bir asist sayısına ise efsanesi olduğu Napoli'de bile ulaşamamıştı.

36'LIK MERTENS'TEN 25'LİK KATKI!

Mertens, 2012-2013 sezonunda PSV'de forma giyerken, tam 20 asist yapmış ve bu rakamlara bir daha yaklaşamamıştı. Yıldız oyuncu, bu sezon tam 23 kez skor katkısı verirken, kendisi adına son 5 yılın en çarpıcı performansına imza attı.

GALATASARAY UZATMAK İSTİYOR

Mertens'in performansından ve kulüp içindeki rolünden çok memnun olan Galatasaray Kulübü, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı yıldızı önümüzdeki yıl futbolcu olarak, sonrasında ise teknik heyetin içinde olacak şekilde tutmak istiyor.

Galatasaray'da oynamaya sıcak bakan Mertens ise kısa süre içinde yönetim ile masaya oturmayı bekliyor.