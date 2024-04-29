İSTANBUL 16°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2024 Pazartesi / 21 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4078
  • EURO
    34,8174
  • ALTIN
    2435.53
  • BIST100
    9983.96
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tek gündem Dries Mertens! Galatasaray'da yeni imza an meselesi
Spor

Tek gündem Dries Mertens! Galatasaray'da yeni imza an meselesi

Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı yıldız Dries Mertens ile sözleşme yenileme konusunda oldukça kararlı. Sarı kırmızılıların ana gündem maddesi olan deneyimli yıldız ile yeni imzaların atılması an meselesi. İşte detaylar...

Fanatik29 Nisan 2024 Pazartesi 10:56 - Güncelleme:
Tek gündem Dries Mertens! Galatasaray'da yeni imza an meselesi
ABONE OL

Galatasaray'ın süperstarı Dries Mertens, ilerleyen yaşına rağmen, performansından ödün vermeden bu sezon inanılmaz bir futbol ortaya koyuyor.

NAPOLI'DE BİLE YAPAMADI

Belçikalı, çıktığı 47 karşılaşmada 8 gol ve 15 asistlik katkı yaptı. 36 yaşındaki oyuncu, böylesine bir asist sayısına ise efsanesi olduğu Napoli'de bile ulaşamamıştı.

36'LIK MERTENS'TEN 25'LİK KATKI!

Mertens, 2012-2013 sezonunda PSV'de forma giyerken, tam 20 asist yapmış ve bu rakamlara bir daha yaklaşamamıştı. Yıldız oyuncu, bu sezon tam 23 kez skor katkısı verirken, kendisi adına son 5 yılın en çarpıcı performansına imza attı.

GALATASARAY UZATMAK İSTİYOR

Mertens'in performansından ve kulüp içindeki rolünden çok memnun olan Galatasaray Kulübü, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı yıldızı önümüzdeki yıl futbolcu olarak, sonrasında ise teknik heyetin içinde olacak şekilde tutmak istiyor.

Galatasaray'da oynamaya sıcak bakan Mertens ise kısa süre içinde yönetim ile masaya oturmayı bekliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.