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Tek hayalim Manchester City'e gitmek

Beşiktaş’ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, Premier Lig ekiplerinden Manchester City’de top koşturmayı, Belçikalı yıldız Kevin de Bruyne ile yan yana oynamak istediğini söyledi.

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STAR

MİLLİ Futbol Takımı’nın ve Kara Kartal’ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, “Küçüklükten bu yana en büyük hayalim Beşiktaş gibi köklü ve değerlerini kaybetmemiş bir takımda oynamaktı.A Milli Takım formasını giymekte hedeflerimden biriydi. İkisini de başardım. Şimdiki hayalim ise bir gün Manchester top koşturmak” diye açıkladı.

AİLE, TUTKU, VEFA

İngiltere Premier Lig’de Manchester City’de Belçikalı yıldız Kevin de Bruyne ile yan yana oynamak istediğini belirten Dorukhan Beşiktaş taraftarı için de şöyle konuştu: “Onların benim için özel bir yeri var. Üç kelime ile anlatmak istersem; Aile, Tuttu. Vefa. Taraftarımızın beni Steven Gerard’a benzetmesi de mutluluk verici. Bundan büyük gurur duduyorum.”

GÜNEŞ’E BORÇLUYUM

Kariyerinde Şenol Güneş’in büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Dorukhan sözlerini şöyle bitirdi: “Hocamdan çok şey öğrendim, öğrenmeye de devam ediyorum. Futbolcu olmasaydım, insanlara ve hayvanlara yarar sağlayacak bir alanda çalışmak isterdim.” Counter Strike meraklısı olan Dorukhan Barcelona’yı seçip FIFA oynadığını söyledi.

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