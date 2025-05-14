Geçtiğimiz cumartesi günü Süper Lig'de karşı karşıya gelen iki ekip, bugün Gaziantep'te Türkiye Kupası Finali'nde kozlarını paylaşacak. Ligdeki müsabakadan 2-0 galip ayrılan Sarı-Kırmızılılar, bir kez daha rakibini yenerek kupayı müzesine götürmek istiyor. Bordo-Mavililer'in ise saat 20.45'te başlayacak karşılaşma öncesindeki motivasyonu Avrupa arenası. Fırtına, bu turnuvada zafere ulaşarak UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmaya çalışacak. Karşılaşmayı Hakem Cihan Aydın yönetecek. Süper Lig'de şampiyonluğa 1 puan uzakta olan Galatasaray, öncesinde Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor.

ICARDİ DIŞINDA EKSİK YOK

Aslan, hem bugün Trabzonspor'u yener, hem de Pazar günü Kayserispor'u konuk ettiği maçtan 1 puan alırsa sezonu iki kupa ile tamamlamış olacak. CimBom'da Mauro Icardi dışında eksik oyuncu yok. Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Enis Destan ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Bu sezon en son Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda mağlup olan Galatasaray daha sonraki 7 karşılaşmayı kazandı. Sarıkırmızılılar, ligde Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor ve Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ve Konyaspor karşısında sahadan galip ayrıldı.

FIRTINA 10. KEZ KAZANMAK İSTİYOR

Trabzonspor, 17. kez oynayacağı final maçında 10. kez Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi hedefliyor. Ligde ilk mücadele ettiği 1974-75 sezonunda kupada final oynamayı başaran Bordo-Mavililer, bugüne dek 16 final maçının 9'unu kazanmayı başardı. Karadeniz ekibi, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı. Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 5 sezondur şampiyonluk yaşayamıyor. Cim-Bom, 23 kez final oynadığı turnuvada 18 defa kupayı kazandı.