Kenar forvet rotasyonu genişleyen Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelecek planlamasında yer almıyor. Yönetim, İtalyan devi Juventus ile yaptığı görüşmelerde belli aşamaya ulaşmayı başardı.

"BONSERVİSİ PEŞİN OLARAK İSTİYOR"

Serbest kalma maddesi 35 milyon euro yazan Zaniolo için ilk başta takas formülünü deneyen İtalya devi Juventus, ikinci teklifini 22 milyon euro olarak güncelledi. Torino ekibi, olumsuz cevaplar karşısında transferden çekilmedi ve bonuslarla 27 milyon euro'ya kadar çıktı. Galatasaray cephesi, 35'ten geri adım atarak 30 milyon euro'ya indi. Taraflar arasında 3 milyon euro gibi bir fark kaldı.

Nicolo Zaniolo'yu uzun vadeli taksitlerle kadrosuna katan sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki yıldızın satışından peşin ödeme almak istiyor. Tarafların pazarlıklarda artık son detayları konuştuğu öğrenildi.

GALATASARAY %100 KAR ELDE EDECEK



Sarı kırmızılıların hedefi, İtalya'dan Juventus'un yanı sıra Rusya ve Suudi Arabistan kulüplerinin talip olduğu Zaniolo'yu en az 30 milyon Euro'ya satmak.

Eğer bu plan tutarsa, sadece 6 ay önce 15 milyon Euro'ya alınan İtalyan futbolcudan yüzde 100 kâr edilmiş olacak.