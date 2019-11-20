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‘Teklif var ama gitmeyeceğim’

KANARYA’DA defansın önemli isimlerinden olmasına rağımen gösterdiği istikrarsız performansla tepkileri üzerine çeken Jailson kendisini savundu.

  • Star Spor
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Brezilyalı futbolcu “Bir maçta yaptığım hata ile yargılanmak çok acı. Bütün faturanın bana kesilmesine anlam veremiyorum. Arap ülkelerinden teklif var ama hiçbirini kabul etmeyeceğim” dedi.

İş adamına ´İmamoğlu´ dayağı

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