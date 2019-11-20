‘Teklif var ama gitmeyeceğim’
KANARYA’DA defansın önemli isimlerinden olmasına rağımen gösterdiği istikrarsız performansla tepkileri üzerine çeken Jailson kendisini savundu.
- Star Spor
Brezilyalı futbolcu “Bir maçta yaptığım hata ile yargılanmak çok acı. Bütün faturanın bana kesilmesine anlam veremiyorum. Arap ülkelerinden teklif var ama hiçbirini kabul etmeyeceğim” dedi.
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