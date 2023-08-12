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Spor

Teklif yapıldı! Fenerbahçe'de hedef Tanguy Ndombele

Transferde yeniden hareketli bir sürece giren ve Fred ile Cengiz Ünder'i kadrosuna katan Fenerbahçe, yeni bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, listesinde yer alan yıldız oyuncu Tanguy Ndombele için teklifini yaptı. İşte detaylar...

Fanatik12 Ağustos 2023 Cumartesi 10:24 - Güncelleme:
Teklif yapıldı! Fenerbahçe'de hedef Tanguy Ndombele
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Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve birçok önemli yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe, sonrasında kısmen durağan bir sürece girmişti. Sarı lacivertliler, tekrardan gaza bastı.

Fenerbahçe, transferi adına anlaşma sağladığı Fred konusunda Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir bilgilendirmede bulundu. Bunun yanı sıra Cengiz Ünder transferinde de bir süredir ödeme planı konusunda Marsilya ile yaşanan anlaşmazlık ortadan kaldırıldı ve mutlu sona ulaşıldı.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Sarı lacivertliler'in, Tottenham'la sözleşmesi devam eden Tanguy Ndombele için de harekete geçtiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre Ndombele'nin transferi için kulübüyle görüşmelere resmen başlandı.

İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2025'te bitecek olan oyuncunun bonservisine 8 milyon Euro teklif edildiği öne sürüldü. Kanarya'nın, Fransız orta sahanın menajeriyle de masaya oturduğu ve pazarlıklara başladığı bilgisine ulaşıldı.

SEZON RAKAMLARI

Geçen sezonu Napoli'de geçiren ve burada İtalya Ligi Serie A şampiyonluğu yaşayan 26 yaşındaki futbolcu, Çizme'de 12'si ilk 11 olmak üzere toplamda 40 maça çıktı. Bu süreçte 2 kez ağları sallayan ve 1 de asist yapan Ndombele, Tottenham'ın yeni sezon planlarında yer almıyor.

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