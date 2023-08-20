Futbol dünyasının yıldızları Suudi Arabistan Pro Ligi'ne gitmeye devam ediyor. Neymar'ı, Merih Demiral'ı transfer eden Al Ahli bir başka milli futbolcuyu daha gündemine aldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU İDDİASI

L'Equipe'te yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Habere göre; Merih Demiral'i transfer eden Suudi ekibi, Hakan Çalhanoğlu'nu da listeye aldı.

RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Al Ahli'nin milli oyuncu için kısa süre içinde Inter'e resmi teklif yapması bekleniyor. Inter ile toplamda 95 maça çıkan 29 yaşındaki orta saha, 12 gol ve 21 asist yaptı.

Hakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 40 milyon Euro. 2021 yılında bedelsiz olarak Milan'dan Inter'e transfer olan milli futbolcu bu yaz sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmıştı.