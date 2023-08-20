İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2023 Pazar / 4 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0717
  • EURO
    29,5254
  • ALTIN
    1644.53
  • BIST100
    7513.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Teklif yolda! Al Ahli'nin yeni hedefi Hakan Çalhanoğlu
Spor

Teklif yolda! Al Ahli'nin yeni hedefi Hakan Çalhanoğlu

Suudi Arabistan ekipleri son zamanlarda kadrolarına kattıkları yıldız isimlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son olarak milli savunmacı Merih Demiral'ı kadrosuna kattığını duyuran Al Ahli, bir başka Türk yıldız Hakan Çalhanoğlu'na da teklif yapmaya hazırlanıyor.

20 Ağustos 2023 Pazar 13:50 - Güncelleme:
Teklif yolda! Al Ahli'nin yeni hedefi Hakan Çalhanoğlu
ABONE OL

Futbol dünyasının yıldızları Suudi Arabistan Pro Ligi'ne gitmeye devam ediyor. Neymar'ı, Merih Demiral'ı transfer eden Al Ahli bir başka milli futbolcuyu daha gündemine aldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU İDDİASI

L'Equipe'te yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Habere göre; Merih Demiral'i transfer eden Suudi ekibi, Hakan Çalhanoğlu'nu da listeye aldı.

RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Al Ahli'nin milli oyuncu için kısa süre içinde Inter'e resmi teklif yapması bekleniyor. Inter ile toplamda 95 maça çıkan 29 yaşındaki orta saha, 12 gol ve 21 asist yaptı.

Hakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 40 milyon Euro. 2021 yılında bedelsiz olarak Milan'dan Inter'e transfer olan milli futbolcu bu yaz sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.