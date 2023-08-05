Transfer sezonun en hızlı takımı olan Fenerbahçe, yıldız transferlerinin yanında 47.9 milyon Euro'luk oyuncu satışı ile de dikkat çekmişti. Şimdi de Avrupa'nın devlerinden bir takım daha Sarı-Lacivertli bir oyuncuya kancayı takmış durumda.

RESMİ TEKLİFTE BULUNULDU

Gelen bilgilere göre Manchester United, Altay Bayındır'a transfer için resmi teklifte bulundu. Milli eldiven Altay Bayındır'ın ise bu teklife henüz bir cevap vermediği öğrenildi.

'6 MİLYON EURO'

Altay Bayındır'ın sözleşmesinde 6 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Eğer Altay teklifi kabul ederse İngiliz ekibi Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturmadan 6 milyon Euro'yu ödeyip Altay'ı kadrosuna katabilecek.

LIVAKOVIC TRANSFERİ GERÇEKLEŞİRSE...

Manchester United, Altay Bayındır'ı 2. kaleci olarak düşünüyor. Altay'ın Fenerbahçe'de 1. kaleci olarak kalmak istediği ancak Sarı-Lacivertli yönetim Livakovic transferini gerçekleştirmesi durumunda Altay'ın Manchester United'ın teklifini kabul etmesinin yüksek bir olasılık olduğu ifade edildi.

YOLLAR AYRILABİLİR

Altay Bayındır, geçtiğimiz sezonun ortasında Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak Sarı-Lacivertliler'in yabancı kaleci transfer etme durumu milli kaleci ile yolların ayrılmasına neden olabilir.

40 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon sakatlandığı bölüme kadar toplamda 40 karşılaşmada forma giyen Altay Bayındır kalesinde 45 gol gördü. Tecrübeli eldiven 14 karşılaşmada kalesine gole kapattı.