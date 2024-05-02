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Spor

Teknik adam arayışları devam ediyor! Beşiktaş'ta en güçlü aday Maurizio Sarri

Bu sezon 5 farklı teknik direktör ile çalışan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları hız kesmeden devam ediyor. Yaz kampı başlamadan takımın başına teknik direktör getirmek isteyen siyah beyazlı yönetimde en güçlü aday Maurizio Sarri. İşte detaylar...

Akşam2 Mayıs 2024 Perşembe 09:37 - Güncelleme:
Teknik adam arayışları devam ediyor! Beşiktaş'ta en güçlü aday Maurizio Sarri
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Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Beşiktaş'ta aralık ayında göreve gelen Başkan Hasan arat ve ekibi, önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında yer alabilme adına iddialı bir teknik ekip ve oyuncu grubu oluşturmayı hedefliyor. Kısa vadede çözüm olacağı düşüncesiyle Portekizli Fernando Santos'u getiren ancak bundan istediği sonucu alamayan siyah beyazlılar, dünyaca ünlü garanti bir isimle hem güven hem zaman kazanmak istiyor. Yönetim, yaz kampı başlamadan hocanın belli olacağını açıklamıştı.

Kara Kartal'da hocalık koltuğu için en güçlü aday şu an için Maurizio Sarri. Dailysport'taki habere göre Siyah-Beyazlılar, 65 yaşındaki dünyaca ünlü teknik adamla görüşme halinde. Ancak Sarri'ye önemli kulüplerden teklif geldiği de belirtildi. En son Lazio'yu çalıştıran tecrübeli hoca, bir süredir boşta. Kariyerinde Napoli, Chelsea, Juventus ve Lazio gibi takımlar olan İtalyan teknik adam, özellikle Napoli'de hayli parlak günler geçirmişti. CV'sinde bir İtalya ve bir de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu var.

YERLİDE NURİ ŞAHİN

Önümüzdeki sezon Dortmund'u çalışma ihtimali zayıflayan Nuri Şahin, Beşiktaş'ın ilgisini geri çevirmek istemiyor. Klopp'un da Dortmund'a geri dönebileceği söylentileri var. Siyah-Beyazlılar'ın yerli hoca adayları listesinde Nuri Şahin ve Sergen Yalçın isimleri bulunuyor.

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