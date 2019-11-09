Teknik heyette Boyd sevinci yaşanıyor
Beşiktaş Teknik heyetinin Boyd’un performansından memnun kaldığı öğrenildi.
AKŞAM
BOYD’UN, Beşiktaş formasıyla ilk golünü Braga maçında atması ABD basınında, “Şanssızlığını kırdı ancak bu gol Beşiktaş’ın kazanmasına yetmedi” şeklinde duyuruldu.
Beşiktaş Teknik heyetinin Boyd’un performansından memnun kaldığı öğrenildi.
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