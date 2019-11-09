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Teknik heyette Boyd sevinci yaşanıyor

Beşiktaş Teknik heyetinin Boyd’un performansından memnun kaldığı öğrenildi.

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AKŞAM
 
BOYD’UN, Beşiktaş formasıyla ilk golünü Braga maçında atması ABD basınında, “Şanssızlığını kırdı ancak bu gol Beşiktaş’ın kazanmasına yetmedi” şeklinde duyuruldu.
 
Beşiktaş Teknik heyetinin Boyd’un performansından memnun kaldığı öğrenildi.

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