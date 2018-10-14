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Tekrar inceleme kararı haksız

UEFA ile imzaladığı FFP anlaşmasının Kulüp Finansal Kontrol Kurulu’na geri gönderilmesi ve yeniden inceleme kararı alınmasını hatalı gören Galatasaray, kazanımlarını kaybetmemek için CAS’a bugün başvurusunu yapacak.

  • StarSpor
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Galatasaray ile Avrupa futbolunun patronu UEFA arasında CAS düellosu başlıyor. Sarı-Kırmızılılar, 13 Haziran’da Finansal Fair Play kriteleri konusunda UEFA ile imzaladıkları 4 maddeli anlaşmanın UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu’na gönderilmesi ve yeniden inceleme kararı verilmesi üzerine futbol hukukunda en üst makam olan CAS’a başvurma kararı almıştı. Yönetimin, bugün İsviçre’deki mahkemeye vereceği dilekçede “Yeniden inceleme kararının haksız” olduğunu savunmasının yer aldığı kaydedildi. Başkan Mustafa Cengiz, UEFA ile imzaladıkları FFP anlaşması sonrası durumlarının kötüye değil, iyiye gittiğini belirtmiş, hatta imzaladıkları anlaşmayı bozmama adına golcü transferi bile yapmadıklarını ifade etmişti. Cengiz, sezon başında İtalyan ekibi Milan’ı Şampiyonlar Ligi’nden men eden UEFA’nın kararını düzelten ve Devler Ligi’ne katılmasını sağlayan CAS’tan UEFA’nın kendileri için aldığı yeniden inceleme kararı hakkında da bekledikleri gibi bir sonuç çıkacağını düşünüyor.

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