Tekvando Federasyonundan İrem Yaman açıklaması

Türkiye Tekvando Federasyonu, milli takım seçmesine çağrıldığı için şaşırdığını söyleyen dünya ve Avrupa şampiyonu İrem Yaman'a cevaben açıklamada bulundu.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, "Başarılarıyla her zaman bizleri gururlandıran milli sporcumuz İrem Yaman'ın kamuoyuna yaptığı değerlendirmeleri yakından takip ettik. Bir yanlış anlamaya sebebiyet vermemek adına bir açıklama yapma zaruriyeti oluştu. Kadınlar 57 kiloda iki Türk sporcumuz olimpiyatlar için başa baş bir mücadele vermekte ve bu mücadele sporcuların performansını arttıracağı için bizleri memnun etmektedir. İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgün, tüm sporcularımız gibi çok değer verdiğimiz iki sporcumuzdur. Hafta sonunda Bulgaristan'da yapılan Grand Prix müsabakası öncesinde olimpik puan sıralamasında İrem Yaman, ufak bir farkla Hatice Kübra İlgün'ün önündeydi. Yapılan müsabakada İrem Yaman, ikinci turda Hırvat sporcuya mağlup olmuş, Hatice Kübra İlgün ise İrem Yaman'ı mağlup eden Hırvat sporcuyu da yendikten sonra bronz madalya kazanmıştır. Bu sonuçların ardından olimpik puan sıralamasında bu kez Hatice Kübra İlgün, ufak bir farkla İrem Yaman'ın önüne geçmiştir." denildi.

İrem'in, dünya şampiyonluklarını olimpik sıklet olmayan 62 kiloda kazandığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"İrem Yaman, kadınlar 62 kiloda 2015 ve 2019 yıllarında 2 kez dünya şampiyonu olarak bu kilonun en iyi ismi olduğunu kanıtlamıştır. Olimpiyatlarda ise 62 kiloda müsabakalar yapılmamakta, sporcular 57 kiloda mücadele etmektedirler. Bu kilonun başarı göstergesi olarak Grand Prix müsabakaları örnek alınabilir. Hem İrem Yaman hem de Hatice Kübra İlgün, grand prix müsabakalarında 57 kiloda yarışmaktadır. İrem Yaman, grand prix müsabakalarında 57 kiloda bugüne kadar 2 altın madalya kazanmıştır. Hatice Kübra İlgün ise 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etmiştir. İki sporcu bu kiloda bugüne kadar resmi olarak bir kez karşılaşmış ve o müsabakada Hatice Kübra İlgün, İrem Yaman'ı farklı bir şekilde mağlup etmiştir. İki sporcunun son dönemdeki performanslarını takip ettiğimizde ise Hatice Kübra İlgün çıkış, İrem Yaman ise düşüş trendindedir. Her sporcunun iniş ve çıkış dönemlerinin olabileceğinin bilincindeyiz. Tüm bu bilgiler ışığında teknik ekibimiz, 1-3 Kasım 2019 tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek ve Tokyo 2020 için puan verecek Ekstra Avrupa Şampiyonası için 57 kiloda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcuyu belirlemek adına iki sporcu arasında bir seçme müsabakası yapılması kararı almıştır."

Olimpiyata katılım sürecinin İtalya'daki şampiyonanın ardından da devam edeceği belirtilerek, "Federasyonumuz, her iki sporcumuzu da bundan önce olduğu gibi bundan sonra da eşit şartlar altında desteklemeye devam edecektir. İki sporcumuzun bu mücadelesinden Türk sporunun kazançlı çıkacağına inanıyoruz." yorumu yapıldı.

(AA)