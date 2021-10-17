Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Kim Min-Jae'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon ve Altay Bayındır'ın yediği gol çok konuşuldu.
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae 14. dakikada Gervinho'ya yaptığı müdahale sonrası Ali Şansalan'dan sarı kart gördü. Koreli oyuncu, 23. dakikada bu kez Djaniny'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü ve ikinci sarı kartla oyundan atıldı.
Sarı-lacivertli oyuncular uzun süre hakem Ali Şansalan'a itiraz etmesine karşın karar değişmedi. Vitor Pereira da yedek kulübesinde tepki gösterdi.
Sosyal medya kullanıcılarının bazıları kırmızı kart kararını doğru bulurken bir kısmı ise Kim Min-Jae'nin sahada kalması gerektiği yönünde paylaşımlarda bulundu.
BAZI YORUMLAR:
Ligde namağlup ilerleyen ve tartışmalı maçta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek puanını 21'e çıkaran Trabzonspor liderliğe yükseldi.