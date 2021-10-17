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  • Tepkiler çığ gibi büyüyor! Trabzonspor - Fenerbahçe maçına damga vurdu
Spor

Tepkiler çığ gibi büyüyor! Trabzonspor - Fenerbahçe maçına damga vurdu

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, verdiği kararlarla gündem oldu. Şansalan'ın 23. dakikada Kim Min-Jae'ye ikinci sarı karttan kırmızı kart çıkarması tartışma konusu oldu.

17 Ekim 2021 Pazar 21:41 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 21:44
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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Kim Min-Jae'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon ve Altay Bayındır'ın yediği gol çok konuşuldu.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae 14. dakikada Gervinho'ya yaptığı müdahale sonrası Ali Şansalan'dan sarı kart gördü. Koreli oyuncu, 23. dakikada bu kez Djaniny'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü ve ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

UZUN SÜRE İTİRAZ

Sarı-lacivertli oyuncular uzun süre hakem Ali Şansalan'a itiraz etmesine karşın karar değişmedi. Vitor Pereira da yedek kulübesinde tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYA'DA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcılarının bazıları kırmızı kart kararını doğru bulurken bir kısmı ise Kim Min-Jae'nin sahada kalması gerektiği yönünde paylaşımlarda bulundu.

BAZI YORUMLAR:

SÜPER LİG'DE YENİ LİDER TRABZONSPOR

Ligde namağlup ilerleyen ve tartışmalı maçta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek puanını 21'e çıkaran Trabzonspor liderliğe yükseldi.

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