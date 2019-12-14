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Terim, Mariano’nun üzerini çizdi, menajeri İstanbul'a geldi

Mariano ve Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho İstanbul'a geldi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Malatyaspor’da oynadığı futbolla bir hayli ilgi çeken ve Beşiktaş’ın transfer listesinin 1 numarasında yer alan Guilherme ile Galatasaray’ın gözden çıkardığı Mariano’nun menajeri Marcelo Robalinho’nun sabah saatlerinde İstanbul’a geldiği ortaya çıktı.
 
MARİANO GALATASARAY'DAN AYRILIYOR
 
Hemen hemen her maçtan sonra Ocak ayını işaret eden ve kadroda köklü değişikliklere gitmeye hazırlanan Fatih Terim’in Mariano’nun üzerini çizdiği belirtilirken, Brezilyalı sağ bekin menajerinin bonservis şartlarını konuşmak için Galatasaray yönetimiyle bir araya geleceği öğrenildi.
 
GUİLHERME'DE BEŞİKTAŞ - BENEVENTO VE MALATYASPOR ÜÇGENİ
 
Malatyaspor’da 19 maçta 6 gol 6 asist yapan Guilherme için Benevento’yla anlaşmaya vardığı kaydedilen Marcelo Robalinho’nun Galatasaray’la yapacağı görüşmenin ardından Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğlulları’yla masaya oturacağı anlaşılırken, siyah beyazlı kulübün Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile temaslarını sürdürdüğü bildirildi.

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