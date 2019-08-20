AKŞAM

Orta sahanın önemli isimlerinden Belhanda’nın Denizlispor maçında kötü performansı, teknik heyeti harekete geçti. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Faslı oyuncusu ile yaptığı görüşmede, “Sen bu takımın sistemi için önemli bir oyuncusun… Daha az hata yapman gerekiyor” diyerek uyarıda bulundu. Terim’in, Konyaspor maçında da tecrübeli oyuncuya şans vereceği belirtildi. Belhanda, Denizlispor karşılaşmasında girdiği 16 ikili mücadelenin 13’ünü kaybetti ve sadece yüzde 19 başarı sağladı.