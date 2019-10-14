Terim’den Ömer Bayram’a özel görev

G.Birliği beraberliği sonrası “Keşke yüreğini koyacak çocuklara yer verseydim, burada kendime önemli bir eksi puan yazıyorum” diyen Terim’in Sivas’a karşı Mariano, Nagatomo, Belhanda, Feghouli ve Babel gibi formsuz isimleri yedeğe çekip, Şener, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Emre Mor gibi oyuncuları sahaya süreceği öğrenildi. Aslan’ın hocasının, Ömer’i 10 numara pozisyonunda kullanmayı düşündüğü kaydedildi.