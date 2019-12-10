Terim’in Avrupa karnesi dengede

Sarı-Kırmızılı takım bu karşılaşmaların 30’unda sahadan galibiyetle ayrılırken, 30 mücadeleyi ise kaybetti. 17 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Aslan, Terim yönetiminde 104 gol atarken, kalesinde 111 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar, Terim ile UEFA Kupası şampiyonluğu yaşarken, Şampiyonlar Ligi’nde ise 52 maça çıktı. 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 27 yenilgilik performans ortaya koyan Galatasaray, Avrupa’nın bu en büyük kupasında Terim ile 2012-13 sezonunda çeyrek finale kadar yükselme başarısı gösterdi.