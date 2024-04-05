İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2024 Cuma / 27 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,012
  • EURO
    34,724
  • ALTIN
    2361.17
  • BIST100
    9328.12
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Tete'ye Brezilya'dan talip var

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak verim alamadığı Tete'ye ülkesi Brezilya'dan talip çıktı.

Fanatik5 Nisan 2024 Cuma 13:26 - Güncelleme:
Tete'ye Brezilya'dan talip var
ABONE OL

Galatasarya'ın büyük beklentiler ve uğraşlarla kadrosuna kattığı Tete, henüz beklenen seviyeye çıkabilmiş değil. Buna rağmen Brezilyalı oyuncu ile ilgili transfer dedikoduları çıkmaya devam ediyor.

Ara transfer döneminde ismi birçok takımla anılan Tete'ye bu kez ülkesinden önemli bir talip çıktı. Tete konusunda son iddia ülkesinden geldi. Brezilya basını, Flamengo'nun Tete ile yakından ilgilendiğini belirtti.

TEKLİF BEKLENİYOR

Galatasaray Yönetimi, Tete konusunda net bir karar vermiş değil. Sarı-Kırmızılılar'ın gelecek olan teklife göre hareket edeceği bildirildi.

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Tete, bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıktı ve 1602 dakika süre aldı. Brezilyalı oyuncu, bu sürede 3 gol atıp 6 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.