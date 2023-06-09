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Spor

TFF 1. Lig'e yükselecek son takım belli oluyor

TFF 1. Lig'e yükselecek son takım 15 Haziran Perşembe günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki final karşılaşmasında belli olacak.

AA9 Haziran 2023 Cuma 09:47 - Güncelleme:
TFF 1. Lig'e yükselecek son takım belli oluyor
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı dün Pendikspor'un kazandığı play-off finaliyle tamamlandı.

Yılport Samsunspor, Çaykur Rizespor ve son olarak Pendikspor'un Süper Lig vizesi aldığı ligde Altınordu ile Denizlispor ligden düşen ekipler oldu.

2023-2024 sezonunda 19 takımın bulunacağı ligde Süper Lig'den düşen Ümraniyespor ve Giresunspor'un yanı sıra TFF 2. Lig'den direkt çıkan Çorum FK ve Kocaelispor yer alacak.

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından ligden çekilmeleri kabul edilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor da gelecek sezon 1. Lig'de mücadelelerini sürdürecek.

Bu 6 takımın dışında Altay, Ankara Keçiörengücü, Beyçimento Bandırmaspor, Bodrumspor, Dyorex Boluspor, Erzurumspor FK, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Manisa FK, Sakaryaspor ve Tuzlaspor gelecek sezon da ligde yer alacak.

SON TAKIM TFF 2. LİG PLAY-OFF FİNALİNDE BELLİ OLACAK

Gelecek sezon 1. Lig'de yer alacak üçüncü takımın belli olacağı TFF 2. Lig play-off mücadelesi 11 Haziran Pazar günkü 3. tur rövanş maçlarıyla devam edecek.

İskenderunspor'u ilk karşılaşmada deplasmanda 3-1 mağlup eden Bucaspor 1928 ile Anagold 24Erzincanspor'u dış sahada 3-2 yenen Şanlıurfaspor, ikinci müsabakalar öncesinde avantajlı durumda bulunuyor.

Eşleşmeleri geçecek ekipler 15 Haziran Perşembe günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki final karşılaşmasında 1. Lig'e yükselme mücadelesine çıkacak.

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