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TFF 2. Lig ekibi Gaziantepspor, Engin Baytar'la anlaştı

TFF 2. Lig ekibi Gaziantepspor, en son BAL ekibi Gaziosmanpaşaspor'da forma giyen Engin Baytar ile anlaştı.

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Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Engin Baytar'ın yeni takımı belli oldu. İstanbulspor'dan ayrıldıktan sonra 2 yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde mücadele eden Malatyaspor USA, amatör lig ekibi Karadeniz Ereğli ve KKTC temsilcisi Merit Alsancak Yeşilovaspor forması giyen Baytar ardından Gaziosmanpaşa'ya transfer olmuştu.

Bir türlü dikiş tutturamayan ve attığı imza kurumadan başka takımların yolunu tutan Engin Baytar, zor günler geçiren ve genç bir kadroyla lige tutunma mücadelesi veren Gaziantepspor'a transfer oldu.

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