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Spor

TFF açıkladı! 2024-25 Süper Lig başlangıç tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu 2024-2025 Trendyol Süper Lig başlangıç tarihini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Yapılan açıklama ile Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacağı belli oldu. İşte detaylar...

AA22 Şubat 2024 Perşembe 12:14 - Güncelleme:
TFF açıkladı! 2024-25 Süper Lig başlangıç tarihi belli oldu
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Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi.

Süper Lig ve 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos, TFF 2. Lig ise 31 Ağustos ve 1 Eylül'de yapılacak müsabakalarla başlayacak.

TFF 3. Lig'in başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecek.

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