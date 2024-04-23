İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2024 Salı / 15 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5979
  • EURO
    34,794
  • ALTIN
    2406.05
  • BIST100
    9645.02
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF açıkladı! İşte Fair Play Ödülleri'nde mart ayının kazananları...
Spor

TFF açıkladı! İşte Fair Play Ödülleri'nde mart ayının kazananları...

Türkiye Futbol Federasyonu, Fair Play Ödülleri'nde Mart 2024'ün kazananlarını açıkladı. İşte ödüllerin kazananları ve gerekçeleri...

AA23 Nisan 2024 Salı 12:43 - Güncelleme:
TFF açıkladı! İşte Fair Play Ödülleri'nde mart ayının kazananları...
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen Fair Play Ödülleri'nde Mart 2024 kazananları açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF'nin sporun vazgeçilmez unsuru olan fair play'in yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlediği ödüllerin Mart 2024 dönemi sahipleri belli oldu.

Başkan Ali Erten, Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Banu Yelkovan, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Berrin Altınöz ve Metin Tekin'in yer aldığı TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıyla ödül alacak isimleri belirledi.

ÖDÜL ALANLAR VE GEREKÇELERİ

Kurulun değerlendirmesi sonucunda en centilmen teknik direktör ve en centilmen futbolcu kategorilerinde ödüle layık görülenler ve verilme gerekçeleri şöyle:

En centilmen teknik direktör: Sami Uğurlu (Kasımpaşa)

Gerekçe: Trendyol Süper Lig'de 17 Mart 2024 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Galatasaray maçı sonrasında, 'Futbolcularıma ayakta kalmayı, düşmemeyi söylüyorum. Tempo futbolu güzelleştiriyor. Bunun da ödüllendirilmesi lazım. Kaybettik ama keyifliyiz. Çünkü çok iyi oynadık, biz oynadığımız futboldan keyif alıyoruz. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum.' şeklindeki oyundan süre çalmanın fair play'e aykırı olduğunu hatırlatan, rakibe, izleyicilere ve stadyumu dolduran futbolseverlere saygının da oyunun bir parçası olduğunun altını çizen açıklamasıyla Mart 2024 ayının 'En Centilmen Teknik Direktörü' seçilmiştir.

En centilmen futbolcu: Sokol Cikalleshi (TÜMOSAN Konyaspor)

Gerekçe: Trendyol Süper Lig'de 9 Mart 2024 tarihinde Konya'da oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor karşılaşmasında, Konyaspor futbolcusu Sokol Cikalleshi'nin, takımının hücumu sırasında, rakibi Gravillon'un istemeyerek eline bastığını fark ettikten sonra takımının atağına katılmayarak sakatlanan rakibinin başında beklemesi ve maç sonrasında yaptığı, 'Atağa çıkarken elinin üstüne bastığımı düşünüyorum. Bundan dolayı bir çığlık duydum. Burada oyundan ziyade insan ve hümanist olmak çok daha önemli. Onun sağlığı için onunla orada durdum. Bu anı onunla paylaştım. Bu durumda gol atsam da benim için mutlu bir hissiyat değil.' şeklindeki fair play değerlerini yücelten açıklamaları için bu oyuncu kurul üyeleri tarafından Mart 2024 ayının "En Centilmen Futbolcusu" olarak seçilmiştir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.