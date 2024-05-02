TFF açıkladı! İşte Süper Lig'in 35. haftasında görev yapacak hakemler

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın, 4 Mayıs Cumartesi, 5 Mayıs Pazar ve 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da bu mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu.
Süper Lig'de 35. haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın
20.00 MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor: Emre Kargın
20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
4 Mayıs Cumartesi
16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
19.00 Samsunspor - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
5 Mayıs Pazar
16.00 Başakşehir - Kasımpaşa: Mert Güzenge
19.00 Galatasaray - Sivasspor: Arda Kardeşler
19.00 Gaziantep FK - Hatayspor: Halil Umut Meler
6 Mayıs Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Pendikspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek