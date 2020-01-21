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Spor

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Ali Koç'a cevap

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kırklareli'nde açıklamalarda bulundu.

AA21.01.2020  19:00 - Güncelleme: 21.01.2020  19:00

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz. Hepsi gerekli şekilde değerlendirilir ve kurullarımız o kararları verirler. Biz de federasyon yönetimi olarak bu kararları uygularız." dedi.

Özdemir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor karşılaşmasını izledi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir'i eleyerek çeyrek finale çıkan TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'u başarısından dolayı tebrik etti.

TFF Lisans Kurulunun çalışmalarına devam ettiğini belirten Özdemir, "Kurulumuz kendi içinde bütün müracaatları değerlendiriyor. Bağımsız olarak kararlarını veriyorlar ve biz de bu kararları uyguluyoruz. Bu toplantılar seri olarak devam etmektedir." dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dün akşam TRT Spor'da yaptığı açıklamaları değerlendirdiklerini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti: "Netice olarak Türkiye Futbol Federasyonu 18 lig takımının bir federasyonudur, Süper Lig için söylüyorum. Türkiye'de oynanan tüm futbolun sorumlusudur. Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz. Hepsi gerekli şekilde değerlendirilir ve kurullarımız o kararları verirler. Biz de federasyon yönetimi olarak bu kararları uygularız. O iddiaları ilgili kurullarımız zaten değerlendiriyor."

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