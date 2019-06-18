28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8417
  • 6,5389
  • 252.039
  • 94.180
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

TFF Başkanı Özdemir: Bütün sorunları masaya yatırdık

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ortak açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman düzenledikleri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

"YAYINCI KURULUŞLA ANLAŞMAMIZ VAR"

Fikret Orman'ın satırbaşlarından bazıları:

"Döviz kurundaki yükseliş ve sponsorluk gelirlerimizin TL olması işimizi zorlaştırıyor. Futbolcuların sözleşmeleri de dövizle ödeniyor. Elimizden geleni yapacağız."

"Yayıncı kuruluşla bir anlaşmamız var. Biz bir komisyon kurduk. Hem bizim, hem de beIN Sports'un menfaatleri için karşılıklı görüşeceğiz. İyi niyetle ve azimle bunları çözeceğiz."

"Bütün yöneticiler olarak kulüpleri yönetmenin yanında Türk futboluna katkı sunmak da işimizin bir parçası"

ÖZDEMİR: BÜTÜN SORUNLARI MASAYA YATIRDIK

Nihat Özdemir'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Kulüpler Birliği ile toplantılarımız seri olarak devam edecek. Türk futbolunun bütün sorunlarını masaya yatırdık"

"Bir kurul kurduk aramızda. Bir çalışma grubu kurduk ve çalışmalara başlayacaklar. Ne yapabileceğimiz konusunda bir karar alacağız ve yolumuza devam edeceğiz."

"Kamuoyuna her aldığımız neticeyi paylaşacağız. Ana hedefimiz Türkiye Ligi’nin marka değerini artırmak. Stadyumlardaki seyirci sayısını arttırmak. Sorunları hep birlikte çözeceğimize emin olun.

Tehlikeli yakınlaşma! Su-27´ler ABD B-52´lerini böyle yakaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Haziranın en sıcak otomobil kampanyaları

Haziranın en sıcak otomobil kampanyaları

Milli Savunma Bakanı Akar: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Milli Savunma Bakanı Akar: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Birleşmiş Milletler'den Mursi açıklaması

Birleşmiş Milletler'den Mursi açıklaması

Mısır’dan TRT’ye Mursi sansürü

Mısır’dan TRT’ye Mursi sansürü

'Pazar günü bize 'Mursi'ye yapılan darbeyi' hatırlatanlarla yarışıyoruz'

'Pazar günü bize 'Mursi'ye yapılan darbeyi' hatırlatanlarla yarışıyoruz'

Tam 330 kilo! Kapılar kırıldı, askeri helikopterle taşındı

Tam 330 kilo! Kapılar kırıldı, askeri helikopterle taşındı

Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesinin detayları belli oldu

Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesinin detayları belli oldu

ABD'yi uyardı: Pandoranın kutusunu açmayın

ABD'yi uyardı: Pandoranın kutusunu açmayın
 

POPÜLER HABERLER

Tehlikeli yakınlaşma! Su-27´ler ABD B-52´lerini böyle yakaladı

Tehlikeli yakınlaşma! Su-27´ler ABD B-52´lerini böyle yakaladı

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA