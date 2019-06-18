TFF Başkanı Özdemir: Bütün sorunları masaya yatırdık

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman düzenledikleri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

"YAYINCI KURULUŞLA ANLAŞMAMIZ VAR"

Fikret Orman'ın satırbaşlarından bazıları:

"Döviz kurundaki yükseliş ve sponsorluk gelirlerimizin TL olması işimizi zorlaştırıyor. Futbolcuların sözleşmeleri de dövizle ödeniyor. Elimizden geleni yapacağız."

"Yayıncı kuruluşla bir anlaşmamız var. Biz bir komisyon kurduk. Hem bizim, hem de beIN Sports'un menfaatleri için karşılıklı görüşeceğiz. İyi niyetle ve azimle bunları çözeceğiz."

"Bütün yöneticiler olarak kulüpleri yönetmenin yanında Türk futboluna katkı sunmak da işimizin bir parçası"

ÖZDEMİR: BÜTÜN SORUNLARI MASAYA YATIRDIK

Nihat Özdemir'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Kulüpler Birliği ile toplantılarımız seri olarak devam edecek. Türk futbolunun bütün sorunlarını masaya yatırdık"

"Bir kurul kurduk aramızda. Bir çalışma grubu kurduk ve çalışmalara başlayacaklar. Ne yapabileceğimiz konusunda bir karar alacağız ve yolumuza devam edeceğiz."

"Kamuoyuna her aldığımız neticeyi paylaşacağız. Ana hedefimiz Türkiye Ligi’nin marka değerini artırmak. Stadyumlardaki seyirci sayısını arttırmak. Sorunları hep birlikte çözeceğimize emin olun.