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Spor

TFF duyurdu! Galatasaray ve Fenerbahçe'den anlamlı hareket

TFF, Süper Kupa maçının bilet gelirlerinin TFF ve iki kulübün ortak kararları neticesinde 6 Şubat depreminden etkilenen depremzedelerin yararına bağışlanacağını açıkladı. İşte federasyonun açıklamasının tamamı...

12 Mart 2024 Salı 12:57 - Güncelleme:
TFF duyurdu! Galatasaray ve Fenerbahçe'den anlamlı hareket
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa maçının bilet gelirlerinin TFF ve iki kulübün ortak kararları neticesinde 6 Şubat depreminden etkilenen depremzedelerin yararına bağışlanacağını açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının bilet gelirleri, Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulübün ortak kararı ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzede vatandaşlarımız yararına bağışlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu"

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