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Spor

TFF duyurdu! İşte VAR kayıtlarının açıklanma günü ve saati

TFF resmi inter sitesinde yaptığı açıklama ile Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçlardaki VAR kayıtlarının 20 Şubat Salı günü saat 20.00'de TFF YouTube kanalından yayınlanacağını duyurdu. İşte detaylar...

19 Şubat 2024 Pazartesi 14:39 - Güncelleme:
TFF duyurdu! İşte VAR kayıtlarının açıklanma günü ve saati
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TFF, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçlardaki VAR kayıtlarının 20 Şubat Salı günü saat 20.00'de TFF YouTube kanalından yayınlanacağını açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor.

Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.

Trendyol Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak.

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