İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2024 Pazartesi / 24 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,5151
  • EURO
    34,257
  • ALTIN
    2109.64
  • BIST100
    9048.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF duyurdu! Süper Kupa maçının saati değişti
Spor

TFF duyurdu! Süper Kupa maçının saati değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının saatinin değiştiğini duyurdu. Daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlama saati 21.30 olarak güncellendi. İşte detaylar...

4 Mart 2024 Pazartesi 14:48 - Güncelleme:
TFF duyurdu! Süper Kupa maçının saati değişti
ABONE OL

TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının 21.00 olarak açıklanan saatinin değiştiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada maç saatinin 21.30'a alındığı ifade edildi.

İşte yapılan açıklamanın tamamı;

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında 7 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapılmıştır. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlama saati 21.30 olarak güncellenmiştir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.