TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının 21.00 olarak açıklanan saatinin değiştiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada maç saatinin 21.30'a alındığı ifade edildi.

İşte yapılan açıklamanın tamamı;

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında 7 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapılmıştır. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlama saati 21.30 olarak güncellenmiştir."