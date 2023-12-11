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Spor

TFF, Halil Umut Meler'e saldırı sonrası olağanüstü toplanma kararı aldı!

Halil Umut Meler'e saldırının ardından TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı

11 Aralık 2023 Pazartesi 22:44 - Güncelleme:
TFF, Halil Umut Meler'e saldırı sonrası olağanüstü toplanma kararı aldı!
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

Halil Umut Meler'e saldırının ardından TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı.

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