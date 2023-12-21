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Spor

TFF Hukuk Kurulu'ndan İstanbulspor isteği!

TFF Hukuk Kurulu, Trabzonspor karşılaşmasında sahayı terk eden İstanbulspor'un hükmen mağlubiyetini ve üç puanının silinmesini talep etti.

21 Aralık 2023 Perşembe 23:49 - Güncelleme:
TFF Hukuk Kurulu'ndan İstanbulspor isteği!
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TFF Hukuk Kurulu, Trabzonspor maçında sahayı terk eden İstanbulspor'un hükmen mağlup ilan edilmesini ve ayrıca 3 puanının silinmesini istedi.

Hukuk Kurulu'nun PFDK'ya sevkinde İstanbulspor hakkında "Müsabakayı terk etmeleri nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca..." ifadeleri yer aldı.

Futbol Müsabaka Talimatı 24/1-a'da ise bu durumla ilgili olarak, "Bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir." ifadeleri yer aldı.

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