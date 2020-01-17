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Spor

TFF, Fenerbahçe'nin borç yapılandırması ile ilgili kararını bugün açıklayacak

Türkiye Futbol Federasyonu Sicil Kurulu, Fenerbahçe'nin iki bankayla yaptığı borç yapılandırma anlaşmasını görüşecek. Kurulun vereceği karar, Sarı-Lacivertliler'in harcama limitini belirleyecek.

Takvim17.01.2020  09:57 - Güncelleme: 17.01.2020  09:57

Fenerbahçe için kritik gün geldi çattı. Sarı-Lacivertliler daha önce harcama limiti için Tahkim Kurulu'na itirazda bulunmuş ancak bu geri çevrilmişti. Bugün ise Sicil Kurulu, Fenerbahçe'nin borç yapılandırma anlaşmasını görüşecek.

Sarı- Lacivertliler, diğer kulüplerin aksine Bankalar Birliği ile anlaşmadı. Ali Koç ve yönetimi, iki özel bankayla borç yapılandırma anlaşması imzaladı. Bu anlaşma sonrası harcama limitlerinin revize edilmesi için Sicil Kurulu'na başvuruda bulundu. Kurul bugünkü toplantısında başvuruyu inceleyecek ve bir karara varacak.

AÇIK 82 MİLYON TL

Fenerbahçe'nin şu anda harcama limiti konusunda 82 milyon TL açığı bulunuyor. Sicil Kurulu'nun borç yapılandırma anlaşmasını kabul etmesi halinde Sarı-Lacivertliler 40 milyon TL'ye yakın artıya geçecek. Ali Koç, yaptığı son açıklamada Sicil Kurulu'ndan olumlu bir haber gelmesini beklediğini söylemişti.

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