TFF, MKE Ankaragücü'nü PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Ankara ekibinin hafta içinde oynanan Bitexen Giresunspor mücadelesinde yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon MKE Ankaragücü, Süper Lig'de şu ana kadar 28 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 31 puanla 14. sırada yer aldı. Başkent ekibi, yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas ile ligde son 5 karşılaşmada ise yalnızca 2 galibiyet alabildi.