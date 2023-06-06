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Spor

TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran'da yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran Perşembe günü Ankara'da yapılacak.

AA6 Haziran 2023 Salı 11:01 - Güncelleme:
TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran'da yapılacak
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, olağan seçimli genel kurul, Ankara JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayacak.

Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 23 Haziran Cuma günü saat 11.00'de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

1 HAZİRAN 2023-31 MAYIS 2024 DÖNEMİ BÜTÇESİ DE KARARA BAĞLANACAK

Genel kurulda yönetimin hesap faaliyetleri görüşülüp karara bağlandıktan sonra TFF Başkanı, yönetim kurulu ile denetleme kurulu üyeleri seçilecek.

Toplantıda 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi bütçesi de karara bağlanacak.

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