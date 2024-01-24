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Spor

TFF, PFDK sevklerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'den üç kulübün ve iki teknik adamın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 18:33 - Güncelleme:
TFF, PFDK sevklerini açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 3 kulüp ile 2 teknik adamı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında dün oynanan maçlardaki çeşitli ihlallerden dolayı Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor, ve Siltaş Yapı Pendikspor'u disipline verdi.

Müşavirlik, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ile Corendon Alanyaspor Yardımcı Antrenörlerinden Orhan Çıkrıkçı'yı da disiplin kuruluna gönderdi.

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