TFF zirvesinin perde arkasına Star ulaştı! Toplantıda kriz çıktı! İşte tüm konuşmalar

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yetkililer ve başkan Mehmet Büyükekşi ile Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, seçim tarihi gündemi için toplandı. Kritik görüşmenin detaylarına Star Gazetesi ulaştı. İşte toplantıda yaşananlar...

Müzakerede Dursun Özbek başkanlığında, Fatih Saraç ve Yüksel Yıldırım hazır bulundu. Başkan Dursun Özbek, TFF'nin seçim için verdiği tarih olan 18 Temmuz'u, birçok kulüp başkanının hoşnut bulmadığını ve ortak görüşle bu tarihin haziran başına çekilmesi gerektiğini söyledi. Akabinde Özbek, sözü Yüksel Yıldırım'a bıraktı. Başkan Yıldırım, Orta bir yol olan müzakere yöntemi ile çözüme gitmenin temel gaye olduğunu ve Türk futbolunun içinde bulunduğu problemlere yeni ilaveler olmaması içingayret edilmesinin gerektiğini anlattı.

Daha sonra neden haziran başında seçim istenildiğini anlatması için söz; Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç'a bırakıldı. Fatih başkan, vaad edilen seçim zamanının Türk futbolunda bir şeyleri değiştirmek için olduğunu, kronikleşmiş problemlerin ortadan kalkması için zamana ihtiyaç duyulduğundan bahsetti. Liglerin başlamasına iki hafta kala yapılacak seçimin, kimseye bir fayda sağlamayacağını, gereken kritik değişikliklerin yapılamayacağını söyledi.

Öte yandan Saraç, erken genel kurul için imza veren başkanların, seçin tarihinin haziran başına alınması hususunda ısrarcı olduğunu dile getirdi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi söz alarak, yayın ihalesinde, yabancı kontenjanında ve harcama limitlerinde ne kadar hızlı çözümler ürettiklerini söyledi.

NEDEN 18 TEMMUZ'U İSTİYOR? AÇIKLADI

Büyükekşi, hiç kimsenin neden 18 Temmuz'u istediklerini değinmediğine sitem ederek, bu tarihin Avrupa Kupası maçlarının bitişinin 3 gün sonrasına denk geldiği ve kendileri için önemli olduğu aktardı.

BİLDİRİDEN RAHATSIZ OLDU!

Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yayınlamış olduğu bildiriden son derece rahatsız olduğunu ve yönetim kurulu olarak bu bildirinin ardından toplandıklarını dile getirdi. Bu toplantı sonucunda TFF Başkanı, 18 Temmuz için kesin karara vardıklarını müzakereye kapadıklarını söyledi.

DURSUN BAŞKAN MÜZAKERE İSTEDİ

Dursun Özbek, bu bildirinin verebileceği rahatsızlığı anladığını, bunun için harekete geçtiğini fakat yayınlandıktan sonra TFF'den müzakere istediğini söyledi.

ORTAM GERİLDİ!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, ortamın çok gerginleştirilmemesi gerektiğini, karşılıklı süreçte eksikler olabileceğini ve metinde erken seçim gerekçelerinin ifade edildiğini söyledi. Tarih konusunda müzakerenin çok doğru olacağını da ekledi.

"MÜZAKEREYE KAPALIYIZ"

Mehmet Büyükekşi, seçim tarihi konusunda müzakereye kapalı olduklarını söyledi, "Yetkili olmayan kişiler imza topluyorlar" diyerek çıkıştı ve toplantıyı bitirmek istedi.

Yüksel Yıldırım, bir girişimde daha toplantıyı sürdürmek istedi fakat Büyükekşi, "Konu bizim açımızdan bitmiştir. Siz kamomuoyuna bir bildiri ile deklarasyon yayınladınız bunun tarihin konuşulması bitmiştir" dedi.

Fatih Saraç ise araya girerek, "Bu bildiri olmasa tarihi öne çekecek miydiniz?" dedi. Büyükekşi, bu soruya, "Evet" cevabını verdi.

Saraç'ın, "Bir hafta mı?" sorusu ise cevapsız kaldı.

"ADAY MISINIZ?"

Büyükekşi'ye "Aday olacak mısınız?" sorusu soruldu. Büyükekşi ise, "Bu toplantının konusu bu değil" diyerek cevap verdi.

Daha sonra bir anda TFF yetkilileri, toplantıyı bitirmek için ayağa kalktı ve apar topar başkanları yolcu ettiler.

DURSUN ÖZBEK ÇOK ŞAŞIRDI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, toplantıda yapılan muameleden memnun kalmadığını ve çok şaşırdığını söyledi.

20 DAKİKA SÜRDÜ

Türk futbolunun geleceği adına yapılan bu kritik zirve, Büyükekşi'nin umursamaz tavırlarıyla sadece 20 dakika sürdü.

Star Gazetesi