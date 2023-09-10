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Spor

TFF'den A Milli Takım için Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu hamlesi

Ermenistan maçı Stefan Kuntz'un sonunu hazırladı, A Milli Takım'da Abdullah Avcı dönemi başlıyor. Federasyon'da, Emre Belözoğlu'nun da yardımcı antrenör olması düşüncesi var.

Akşam10 Eylül 2023 Pazar 10:40 - Güncelleme:
TFF'den A Milli Takım için Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu hamlesi
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Eskişehir'de Ermenistan ile 1-1 berabere kalan ve 1 puanı zor kurtaran Ay-Yıldızlı Takımımız'da Stefan Kuntz'un sahaya sürdüğü kadro, oynattığı futbol ve yaptığı değişiklikler ağır eleştiri aldı.

Kredisi zaten az olan Alman hoca, adeta kendi ipini çekmiş oldu. Galler galibiyetinden sonra Kuntz'a şans veren Federasyon, daha önce anlaşmaya vardığı Abdullah Avcı'yı bu kez göreve getiriyor.

Aykut Kocaman, Fatih Terim, Sergen Yalçın gibi hocalar konuşuldu ancak Avcı dışında başka bir isim gündeme gelmedi.

Federasyon, Başakşehir'den ayrılan Emre Belözoğlu'nun Avrupa Şampiyonası yolunda Avcı'nın yanında olmasını arzu ediyor. Boşta olan Belözoğlu'nun, kısa bir dönem için de olsa 'Yardımcı antrenör' olarak çalışması isteniyor.

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