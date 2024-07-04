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Spor

TFF'den açıklama geldi! Alman basınından kirli manipülasyon

Alman basını, UEFA'nın açtığı soruşturma sonucunda Merih Demiral'a 2 maç men cezası verildiğini yazdı. Türkiye Futbol Federasyonu, söz konusu iddiayı yalanladı.

4 Temmuz 2024 Perşembe 22:06 - Güncelleme:
TFF'den açıklama geldi! Alman basınından kirli manipülasyon
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EURO 2024 son 16 turunda A Milli Takım, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek, çeyrek finale yükselmişti. Avusturya karşısında iki gol kaydeden Merih Demiral, bozkurt işareti yapmıştı. Daha sonra UEFA, "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" milli yıldıza soruşturma açmıştı.

TFF İDDİALARI YALANLADI

Alman basınından Bild, UEFA'nın Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdiğini öne sürdü. Türkiye Futbol Federasyonu, bu iddiaları yalanladı.

ALMAN BASININDAN MANİPÜLASYON!

TFF'den yapılan açıklamada, "Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, 'UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi' iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi." iddiası doğru değildir. UEFA tarafından Merih Demiral hakkında açılan soruşturma henüz sonuçlanmamış olup, iki maç men cezası verildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral'dan savunma istemiş olup, savunma sonrasında soruşturma karara bağlanacaktır" denildi

NELER YAŞANMIŞTI?

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açtı.

UEFA AÇIKLAMA YAPTI

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Avusturya ile Türkiye arasında, 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır." denildi.

Turnuvada çeyrek finale yükselen milli takımın Avusturya karşısında iki golünü de kaydeden Merih Demiral, bozkurt işareti yapmıştı.

Merih Demiral maçtan sonra sevinci hakkında yaptığı açıklamada, "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum!" sözlerini sarf etmişti.

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