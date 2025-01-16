İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2025 Perşembe / 17 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4452
  • EURO
    36,5377
  • ALTIN
    3091.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF'den açıklama geldi! Yabancı VAR dönemi başlıyor
Spor

TFF'den açıklama geldi! Yabancı VAR dönemi başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren yabancı VAR hakemlerine geçileceğini duyurdu. İşte detaylar...

Haber Merkezi16 Ocak 2025 Perşembe 15:29 - Güncelleme:
TFF'den açıklama geldi! Yabancı VAR dönemi başlıyor
ABONE OL

Merkez Hakem Kurulu, Yabancı VAR hakemi için başlama tarihini duyurdu.

Açıklamaya göre Süper Lig'de 20. haftadan itibaren Yabancı VAR dönemi resmen başlıyor.

Ayrıca MHK üyelerinden Başkan Vekili ve 1. Bölge Sorumlusu Ahmet Şahin ile 2. Bölge Sorumlusu Yunus Yıldırım'ın istifası da açıklandı.

MHK'dan yapılan açıklama şöyle:

"TFF Yönetim Kurulu'nun MHK'nın şirketleşme sürecine uygun kurumsal yapılanması ve Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin doğrudan MHK Başkanı tarafından yönetilmesi, alt ligler ve amatör liglerin ise diğer MHK üyeleri tarafından yönetilmesi kararı doğrultusunda, Kurul Üyelerimiz Sayın Ahmet Şahin ve Sayın Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı almışlardır. Kendilerine bugüne kadar verdikleri değerli hizmetler için teşekkür ederiz."

MHK yeni sistemi duyurdu! İlk atamalar gerçekleşti

MHK'da iki istifa! Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım görevlerinden ayrıldı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.