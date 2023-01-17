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Spor

TFF'den Ajax çıkarması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Hollanda Eredivisie takımlarından Ajax tesislerini ve Johan Cruyff Stadyumu'nu ziyaret etti.

IHA17 Ocak 2023 Salı 13:48 - Güncelleme:
TFF'den Ajax çıkarması
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TFF tarafından Altyapı Akademileri Projesi için Türkiye'de başlatılan kulüp akademileri ziyaretlerine Avrupa'da ülke federasyonları ve kulüp akademileri ziyareti ile devam ediliyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, Ajax tesisleri ve Johan Cruyff stadyumunu inceleyerek, kulübün altyapı oluşumu ve tesisleri ile ilgili bilgi aldı. TFF Başkanı Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı'ndan bildirilen isimlerle başladığı incelemelere, Hollanda Futbol Federasyonu, Belçika Futbol Federasyonu ve Milli Takım Tesisleri ile AZ Alkmaar, KVC Westerlo, KRC Genk kulüplerini de ziyaret ederek devam edecek.

  • Ajax
  • Mehmet Büyükekşi

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