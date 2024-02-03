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Spor

TFF'den Baran Eraslan için disiplin soruşturması!

TFF, hakemlik kariyerine nokta koyan Baran Eraslan için disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

IHA3 Şubat 2024 Cumartesi 16:25 - Güncelleme:
TFF'den Baran Eraslan için disiplin soruşturması!
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Türkiye Futbol Federasyonu, İzmir bölgesi 1. Lig yardımcı hakemlerinden Baran Eraslan'ın yaptığı açıklamalara cevap vererek, "2 Şubat 2024 tarihinde sağlık sorunu nedeniyle maça gidemeyeceğini belirtmiş ve raporunu iletmiştir. Bu mazereti ve belgesi dikkate alınarak ilgilinin görevi iptal edilmiş ve dijital atama sistemi üzerinden bir başka yardımcı hakem görevlendirilmiştir. Bugün de hakemliği bıraktığına dair dilekçesi ulaşmıştır. İlgili kişinin sosyal medya paylaşımı ile ilgili olarak hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir bölgesi 1. Lig yardımcı hakemlerinden Baran Eraslan'ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım ve hakemliği bırakma şekliyle ilgili açıklamalar doğru bilgileri yansıtmadığı için kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulmuştur.

Trendyol 1. Lig 21. haftasında dijital atama ile yapılan görevlendirmelerde Ümraniyespor - Bodrumspor FK maçında, ilgili kişi yardımcı hakem olarak görevlendirilmiş ve bu durum kendisine 1 Şubat 2024 tarihinde tebliğ edilmiş ancak, adı geçen yardımcı hakem, 2 Şubat 2024 tarihinde sağlık sorunu nedeniyle (sakatlık) maça gidemeyeceğini belirtmiş ve raporunu iletmiştir. Bu mazereti ve belgesi dikkate alınarak ilgilinin görevi iptal edilmiş ve dijital atama sistemi üzerinden bir başka yardımcı hakem görevlendirilmiştir. Bugün (03/02/2024) de hakemliği bıraktığına dair dilekçesi ulaşmıştır. İlgili kişinin sosyal medya paylaşımı ile ilgili olarak hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır."

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