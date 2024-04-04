İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2024 Perşembe / 26 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,8871
  • EURO
    34,7284
  • ALTIN
    2352.97
  • BIST100
    9114.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF'den beklenen açıklama geldi! İşte Süper Kupa maçının hakemi
Spor

TFF'den beklenen açıklama geldi! İşte Süper Kupa maçının hakemi

Türkiye Futbol Federasyonu 7 Nisan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin hakemini açıkladı. Dev maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. İşte detaylar...

4 Nisan 2024 Perşembe 13:16 - Güncelleme:
TFF'den beklenen açıklama geldi! İşte Süper Kupa maçının hakemi
ABONE OL

TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçını Volkan Bayarslan'ın yöneteceğini açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hakemleri belli oldu.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak olan müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.