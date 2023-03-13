İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2023 Pazartesi / 21 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,97
  • EURO
    20,2699
  • ALTIN
    1151.2
  • BIST100
    5329.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

TFF'den bilet uyarısı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın yurt dışında oynayacağı maçların bilet satışının sadece 'www.tff.org' internet sitesinden yapıldığını belirterek, mağduriyet yaşanmaması için taraftarlara uyarıda bulundu.

AA13 Mart 2023 Pazartesi 12:36 - Güncelleme:
TFF'den bilet uyarısı
ABONE OL

TFF'den yapılan açıklamada "A Milli Takımı'mızın yurt içi ve yurt dışında oynayacağı müsabakaların biletlerinin satışına ait tüm bilgiler www.tff.org resmi internet sitesinden paylaşılmaktadır. Henüz biletler satışa çıkmadan farklı internet sitelerinden bilet satıldığını takip etmekteyiz. Biletlerin satışa çıktığı andan itibaren resmi internet sitemiz aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır. Mağduriyet yaşanmaması adına bilgilendirme öncesi bilet satın alma işlemi yapılmamasını kamuoyundan önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.