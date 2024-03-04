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Spor

TFF'den Çaykur Rizespor'a zemin uyarısı

Türkiye Futbol Federasyonu, Çakur Rizespor'a zeminini düzeltmezse stadyumun müsabakaya kapatılacağı uyarısında bulundu.

4 Mart 2024 Pazartesi 14:59 - Güncelleme:
TFF'den Çaykur Rizespor'a zemin uyarısı
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TFF yetkilileri, Çaykur Didi Stadyumu'nda yapılan incelemelerin ardından zeminin düzeltilene kadar antrenman yapılmaması ve iyileştirme çalıştırmaları yapılmazsa stadyumun kapatılacağını kulüp yetkililerine bildirdi.

TFF'den alınan bilgi şu şekilde;

"Yeniden yerinde yapılan denetim sonrası Rizespor'a stadyum zeminini düzeltene kadar stadyumda antrenman yapılmaması, zeminde ivedilikle iyileştirme çalışmaları yapılmazsa 18.03 tarihinde yapılacak denetimle stadyumun müsabakaya kapatılacağı resmi olarak iletildi."

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