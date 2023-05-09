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Spor

TFF'den depremzedelere özel maç

Türkiye Futbol Federasyonu, Mersin Stadyumu'nda 10 Mayıs Çarşamba günü depremzedeler için gösteri maçı düzenleneceğini duyurdu.

IHA9 Mayıs 2023 Salı 00:22 - Güncelleme:
TFF'den depremzedelere özel maç
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) gelecek sezon Hatayspor'un maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu'nda 10 Mayıs Çarşamba günü depremzedeler için gösteri maçı düzenleneceğini açıkladı.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan kulüplerimizden Hatayspor'un gelecek sezon hem takım olarak çalışmalarını sürdüreceği Mersin Erdemli Tesisleri hem de karşılaşmalarını oynayacağı Mersin Stadyumu'nun yer aldığı Mersin ilimizde yaşayan 110 bin depremzede vatandaşımızla buluşacağımız, tüm vatandaşlarımızın tribünlerden ücretsiz olarak izleyebileceği "TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı", 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak olup futbolcular, sanatçılar ve depremzede çocukların katılımı ile gerçekleşecektir."

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