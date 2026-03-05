İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

TFF'den Fatih Tekke'ye ödül

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'yi 'Şubat Ayı Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık gördü.

AA5 Mart 2026 Perşembe 22:04 - Güncelleme:
TFF'den Fatih Tekke'ye ödül
ABONE OL

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulunca "Şubat Ayı Sosyal Sorumluluk Ödülü"ne layık görüldü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Tekke'nin 5 Ocak Pazartesi günü Turkcell Süper Kupa Yarı Final karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada, futbolun bir oyun olduğunu vurguladığı hatırlatıldı.

Fatih Tekke'nin, konuşmasında sporun insanları bir araya getiren ve keyif alınması gereken yönüne dikkat çektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kullandığı dil ve verdiği mesajla tribün kültüründe saygı ve sağduyunun önemine işaret eden Tekke, sahadaki rekabetin ötesinde sporun birleştirici gücünü öne çıkaran yaklaşımı dolayısıyla Şubat Ayı Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldü."

Fatih Tekke'ye ödülünü, TFF Trabzon Bölge Temsilcisi Hamdi Aslan'ın takdim ettiği bildirildi.

