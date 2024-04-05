İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2024 Cuma / 27 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9485
  • EURO
    34,6284
  • ALTIN
    2341.91
  • BIST100
    9129.02
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

TFF'den Fenerbahçe'ye hakem cevabı

Yabancı hakem ve maç tarihi değişikliği talebi şartlarında direten Fenerbahçe'ye TFF'den cevap geldi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre “Fenerbahçe'ye lig maçının ertelenmesi önerildi fakat kabul görmedi. Maça Bayarslan atanmıştır.” ifadeleri kullamıldı.

Akşam5 Nisan 2024 Cuma 08:58 - Güncelleme:
TFF'den Fenerbahçe'ye hakem cevabı
ABONE OL

Sarı lacivertlilerin Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçıyla ilgili sunduğu şartlar kabul görmedi. TFF, 7 Nisan'da oynanacak final karşılaşmasının tarihini değiştirmedi ve müsabakaya tecrübeli hakem Volkan Bayarslan'ı atadığını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe'ye 14 Nisan'da Karagümrük ile oynayacakları Süper Lig karşılaşmasının ertelenmesinin teklif edildiğini, ancak bunun kabul edilmediği belirtildi. Federasyon'un metninde maçın gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı ifade edilirken, Fenerbahçe'den gelen, "23 Mayıs tarihinde maçı oynayalım" teklifinin Avrupa Şampiyonası hazırlıkları nedeniyle kabul edilmediği vurgulandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.