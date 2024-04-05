TFF'den Fenerbahçe'ye hakem cevabı

Sarı lacivertlilerin Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçıyla ilgili sunduğu şartlar kabul görmedi. TFF, 7 Nisan'da oynanacak final karşılaşmasının tarihini değiştirmedi ve müsabakaya tecrübeli hakem Volkan Bayarslan'ı atadığını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe'ye 14 Nisan'da Karagümrük ile oynayacakları Süper Lig karşılaşmasının ertelenmesinin teklif edildiğini, ancak bunun kabul edilmediği belirtildi. Federasyon'un metninde maçın gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı ifade edilirken, Fenerbahçe'den gelen, "23 Mayıs tarihinde maçı oynayalım" teklifinin Avrupa Şampiyonası hazırlıkları nedeniyle kabul edilmediği vurgulandı.