TFF'den Gaziantep'e teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın özel maçta Çekya'yı 2-1 yendiği karşılaşmaya ev sahipliği yapan Gaziantepli futbolseverlere için teşekkür mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "A Milli Takımımızın Çekya'yı yendiği özel maçta Kalyon Stadyumu'nu dolduran ve coşkusuyla müsabakaya ayrı bir renk katan tüm futbolseverlere teşekkür ederiz. Gaziantep şehrimizin, EURO 2024'e katılma yolunda mart ayında eleme grubu karşılaşmaları öncesi son hazırlık maçını oynayan ay-yıldızlı takımımızı büyük bir coşkuyla desteklemesi, milli takım taraftarlığı ve milli ruha çok iyi bir örnek olmuştur. A Milli Takımı'mızı en iyi şekilde ağırlayan ve milli heyecanı paylaşan tüm Gaziantep halkımıza şükranlarımızı sunar, başta Gaziantep Valiliği olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile Gaziantep Futbol Kulübü'ne misafirperverlikleri ve sonsuz destekleri için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.