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Spor

TFF'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu performansından dolayı tebrik etti.

AA15 Mart 2023 Çarşamba 12:36 - Güncelleme:
TFF'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması
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TFF'den yapılan açıklamada, dün Portekiz temsilcisi Porto ile İtalya'nın Inter takımı arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında milli oyuncunun maçın adamı seçildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, dün Porto ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması sonrasında, ilk maçtaki başarısını tekrarlayarak UEFA tarafından maçın adamı seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Hakan'ı hem art arda kazandığı iki ödülü hem de takımı Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme başarısı göstermesi sebebiyle yürekten kutluyoruz."

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