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Spor

TFF'den imza sayısı açıklamasına jet cevap!

TFF bir açıklama yayınlayarak, İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral'ın erken seçim için gerekli olan delege imza sayısıyla ilgili sözlerine cevap verdi.

2 Mayıs 2024 Perşembe 16:36 - Güncelleme:
TFF'den imza sayısı açıklamasına jet cevap!
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İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral, "TFF'nin 18 Temmuz'dan önce seçime gitmesi için 136 imza topladık. Bu sayı yakında 150-200'ü bulacak. Olağanüstü Genel Kurul için yeterli sayıyı aştık." şeklindeki açıklamasına Türkiye Futbol Federasyonu'nda yanıt geldi.

TFF'nin açıklamasında geçerli imza sayısının 94 olduğu vurgulandı. Federasyonun duyurusu şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu'na olağanüstü kongre çağrısıyla ulaşan imza sayısı bugün itibarıyla 109'dur.

İmzalarını noter onayıyla resmen geri çeken delege sayısı 13'tür.

Yetkisiz kişilerin geçersiz imza sayısı 2'dir.

Sonuç itibarıyla olağanüstü genel kurul yapılması talebiyle TFF'de imzası bulunan delege sayısı 94'tür.

Kamuoyunu yanıltmak maksadıyla verilen gerçek dışı beyanlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

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