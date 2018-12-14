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TFF'den 9 menajere ihtar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bazı menajerlere ihtar verdi.

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TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, TFF'ye tescilli 23 menajerin  talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle, futbol menajerleri ile çalışma talimatının çeşitli maddeleri uyarınca gerçekleştirilen sevkleri görüştü.

Kurul, Burak Puhaloğlu, Cenk Melih Yazıcı, Ersin Güreler, Hamdi Can  Çöl, Mazlum Ali Bilecan, Ogün Erdem, Orhun Poularizadeh, Sezer Bravo ve Tan  Kesler'i uyardı.

Diğer menajerler Batur Altıparmak, Burak Denizli, Emin Örnek, Erdinç  Şehit, Güde Fazıl Özdemir, Haluk Canatar, Mustafa Demir, Mustafa Erdem Karagöl,  Mustafa Ulaş Ortakaya, Necdet Ergezen, Orhan Kırkpınar, Öner Karalar, Uğur Avadan  ve Yalçın Sarıca hakkında ise ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.

(AA)

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